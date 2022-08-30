台股日均量年減39% 金管會：仍相對亞洲主要市場好

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北30日電）今年截至8月29日台股加權股價指數下跌18.07%、集中市場日均量年減39.52%，金管會強調，台股表現在國際主要市場中仍算好且基本面穩健，金管會將緊盯總體經濟及台股變化，必要時再祭救市措施。

金管會統計，今年截至8月29日止，台股加權股價指數下跌18.07%，優於韓國跌幅18.5%、深圳跌幅19.11%、美國那斯達克跌幅23.19%。

金管會證期局主秘黃厚銘表示，台股表現相對韓國、深圳及美國那斯達克等國際主要股市表現仍相對佳。

不過，根據金管會資料，若進一步相比其他主要市場，台股表現則遜於香港跌幅14.42%、道瓊跌幅11.67%、上海跌幅10.96%、日本跌幅3.17%、新加坡漲幅3.16%。

若從日均量觀察，今年截至8月29日止，台股集中市場平均日成交值為新台幣2623億元，較去年同期大減39.52%。

黃厚銘說，若和亞洲其他主要市場相比，台股日均量表現還是相對好，且因去年台股日均量基期相對高，若和過往年度介於800億元至2000億元區間相較，今年台股日均量仍維持良好水準。

信用交易方面，8月29日整戶擔保維持率為166.63%，當日外資借券賣出成交值為57.87億元，占整體市場成交值僅2.72%，占比不高。

面對美國聯準會（Fed）鷹派升息，黃厚銘表示，金管會評估台股基本面穩健，且上市櫃公司持續執行庫藏股，近期雖因美國聯準會表態將繼續升息，造成全球股市動盪，但長線仍會回歸基本面，金管會將持續關注全球總體經濟及台股變化，必要時採取穩定措施。

金管會並列舉3大數據佐證台股基本面良好，第一，上市櫃公司7月營收3.45兆元，年增6.73%，前7月營收24.06兆元，年增10.41%；第二，今年7月底台股本益比為10.92倍；第三，台股現金殖利率高達4.71%，若加計股票股利，殖利率更高達4.89%。

今年截至8月29日止，上市櫃公司執行庫藏股件數合計88件，其中有34件仍在執行中，預定最大可買回金額達155.6億元。（編輯：黃國倫）1110830