台積電翻黑金融下殺 台股量縮萬五得而復失

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）櫃買OTC指數撐盤有限，電子股尾盤回檔，台積電翻黑，金融下殺，台股萬五大關得而復失，終場收在14953.63點，上漲27.44點。法人指出，指數有機會在14000點至14500點出現底部。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾釋出鷹派升息訊號，美股4大指數續弱，台股今天代表中小型股的櫃買OTC指數勁揚，電子權值股回神，金融翻紅，加權指數在11時過後翻揚，12時30分後一度重返萬五大關，最高來到15027.5點，上漲101.31點。

尾盤台積電翻黑，電子股回檔，金融下殺，終場加權指數漲幅收斂，萬五大關得而復失，收在14953.63點，上漲27.44點，漲幅0.18%，成交值相對萎縮至新台幣1830.69億元，電子股上漲0.21%，金融股跌0.41%，航運小漲0.07%。

晶圓代工龍頭台積電翻黑，終場收496元，跌2.5元，跌0.5%，市值來到12.86兆元。聯發科終場收657元，漲0.61%；聯電終場收40.4元，上漲1.13%。

鴻海收108.5元，小漲0.46%，日月光投控收在84.6元，漲0.24%，台達電收264元，漲0.57%。

航運股漲幅收斂，長榮終場收88元，漲0.11%，萬海收86.1元，跌0.23%，陽明收78.9元，跌0.88%；航空雙雄長榮航收33元，上漲1.23%，華航收22.25元，漲0.23%。

金控股尾盤回檔修正，其中富邦金收在57.3元，跌0.52%，中信金收23.25元，下跌1.06%，兆豐金收35.45元，跌0.14%，國泰金收44.45元，下跌2.52%。

台新主流基金經理人沈建宏表示，目前市場關注變數包括美國聯準會加速升息與縮減資產負債表後，對通膨能否降溫；此外，俄羅斯與烏克蘭戰爭後續情勢變化也備受關注。

展望台股後市，沈建宏指出，由於融資餘額跌破2000億元，波段來看，融資減幅大於加權指數跌幅，且7月下旬台股反彈後，融資並未增加，籌碼相對安定，預期加權指數有機會在14000點至14500點出現底部。

觀察類股族群，沈建宏表示可留意汽車與電動車、經濟解封受惠股、伺服器產業、低軌衛星供應鏈、下半年有新產品鋪貨效應的蘋果供應鏈，以及系統性風險下跌下股價超跌、且兼具高股息與產業成長性次族群。（編輯：張均懋）1110830