淘帝-KY上半年虧損收斂 強化線上布局
2022/8/30 09:45
（中央社記者江明晏30日電）淘帝-KY公告上半年財報，合併營收新台幣12.5億元，稅後淨損4632萬元，每股稅後虧損0.43元，未來將採取強化線上銷售業務布局，提供整體營運良好動能。
淘帝-KY上半年每股稅後虧損0.43元，較去年同期每股虧損4.48元大幅收斂，淘帝-KY說明，受惠上半年TOPBI品牌線上營收比重較去年同期的28%攀升至53%水準。
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展望2022年第3季，淘帝-KY表示，將採取強化線上銷售業務布局，擴增優質線上代理商家數，隨著邁入秋冬季童裝產品拉貨，童裝產品出貨價格皆較春夏季童裝產品高，可望助力整體營運良好動能。
另一方面，淘帝-KY表示，為集團中長期營運發展，決議置換不動產預計處分獲利約人民幣5400萬元（約新台幣2.4億元），有望於今年下半年完成處分利益認列，集團持續針對直接取得位於福州市的財茂工業園區不動產規劃設立淘帝電商總部大樓，以期創造未來營運正面挹注。（編輯：張均懋）1110830
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