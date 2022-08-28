美股狂瀉台股警戒 國安基金：憂外溢效果場邊備戰

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（中央社記者謝方娪台北28日電）美國聯準會9月恐持續猛烈升息，美股3大指數26日應聲重挫，市場憂心台股明天恐難擋賣壓。國安基金執行秘書阮清華今天表示，因鮑爾近日談話內容，美股受到很大影響，可能會有外溢效果，國安基金將密切關注國內外政經情勢，在場邊備戰。

金管會則呼籲，台股基本面仍穩健且資金面動能無虞，投資人應理性停看聽。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會演說放鷹，市場解讀，鮑爾談話暗示為抑制嚴峻通膨，Fed可能持續升息並維持高利率一段時間，9月Fed利率決策會議再升3碼可能性提高，超乎市場原先預期。

26日美股應聲重挫，道瓊工業指數終場下跌逾千點、跌幅3.03%，標準普爾500指數及那斯達克指數均下跌逾3%，費城半導體指數下跌5.81%，市場憂心和國際股市連動度高的台股明天恐難擋賣壓。

國安基金7月臨時委員會已授權財政部次長、國安基金執行秘書阮清華視情形動用資金進場護盤。阮清華今天接受中央社記者訪問時指出，因鮑爾近日談話內容，美股受到很大影響，可能會有外溢效果，國安基金將密切關注國內外政經情勢，在場邊備戰。

金管會官員表示，國內上市櫃公司半年報數字日前出爐，無論累計營收新台幣19.46兆元、稅前淨利2.47兆元，皆較同期有雙位數增幅，分別年增13.41%、23.03%，且創近10年同期新高，顯示目前上市櫃公司基本面仍穩健。

至於資金面，雖然外資持續調節台股，今年以來賣超逾兆元、創歷年新高，官員強調，目前台股資金動能仍穩健，雖然近期外資有匯出，但從整體餘額來看外資仍是淨匯入，並未撤離台灣。

金管會評估，從上市櫃公司表現而言，台股基本面仍穩健，雖然外資短期可能有資金調度需求呈現匯出，但累計餘額仍是淨匯入，台股資金面動能仍無虞。官員表示，台股具有殖利率優勢，只要台股仍是很好的投資標的，外資還是會回來。

官員呼籲，投資人應理性停看聽，靜下心關注國內上市櫃公司基本面表現及經濟環境，目前整體表現仍持穩，投資人投資應進行理性判斷。

至於鮑爾談話導致美股26日收跌，對亞股可能會有影響，官員說，金管會將持續關注台股價量變化及外資進出情形，若有非理性下跌，會綜合判斷相關情勢，適時採取相應措施。（編輯：林淑媛）1110828