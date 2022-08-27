鮑爾演說8分鐘 削掉頂級富豪780億美元財產

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（中央社紐約26日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天發表一場演說，長度只有8分鐘，卻造成市場震盪，美國頂級富豪的財產頓時蒸發了780億美元。

美國媒體「彭博」（Bloomberg）報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）的財富少了55億美元；電子商務公司亞馬遜（Amazon）創始人貝佐斯（Jeff Bezos）更丟了68億美元，是「彭博億萬富翁指數」（Bloomberg Billionaires Index）上損失最慘重的人。

科技企業微軟（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）和投資名人巴菲特（Warren Buffett）的財產也分別減損22億美元和27億美元；網路巨擘谷歌公司（Google）共同創辦人布林（Sergey Brin）的資產數額還跌破1000億美元。

堪薩斯市聯邦準備銀行（Kansas City Fed）在懷俄明州的傑克森霍爾市（Jackson Hole）舉辦年度政策論壇。鮑爾在演說中重申，聯準會將繼續升息，可能會維持在高點一陣子，以平抑通貨膨脹率。

由於市場臆測決策者可能很快會一改先前強硬的貨幣緊縮政策，美國股市近期止跌回升，但鮑爾演說結束後，股市開始大跌。

標普500指數（S&P 500）下滑3.4%，是自6月中旬以來最大單日跌幅。以科技類股為主的那斯達克100指數（Nasdaq 100）也跌了4%以上。

今年幾乎沒有億萬富豪免於財產縮水之苦。全球前500大富豪上半年共損失1.4兆美元，是頂級有錢階層有史以來經歷的最大半年期跌幅。

但美股7月出現2020年11月以來最強勁的月度漲幅，導致投資人打賭市場最黑暗的動盪期已經告終。

美國的利率在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間趨近於零，當時大型科技公司的估值前所未見地飛漲，如今鮑爾的演說提醒了大家，以歷史標準來看，這些企業的估值仍然很高。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110827