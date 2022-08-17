存股族愛ETF 投信看好今年受益人挑戰600萬大關

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指數股票型基金（ETF）交投火熱，最新統計整體受益人數已突破500萬人。投信法人預期今年受益人數有機會挑戰600萬人大關。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）今年以來股市下跌波動劇烈，指數股票型基金（ETF）交投依舊火熱，最新統計整體受益人數已突破500萬人，再創歷史新高。投信法人看好，存股呈現「越跌越買」趨勢，預期今年受益人數有機會挑戰600萬人大關。

法人表示，近年來ETF熱度快速加溫，去年10月整體受益人數才跨越300萬人大關，今年2月就突破400萬人；據最新統計，7月底已經突破500萬人大關。其中，以台股ETF為投資主流，合計受益人數約370萬人，占整體比重超越7成。多家大型ETF業者一致看好，隨高股息及指數型ETF投資風潮形成，今年有機會突破600萬人。

法人表示，由於台股長期來表現相對穩定，同時具備高股息特性，在存股觀念風行下，成為存股族喜愛的投資標的。

根據永豐金證券豐存股平台的統計分析，今年台股存股扣款筆數逐月成長，7月成功扣款超過16.8萬筆，較1月大幅成長逾3成。

在投資標的方面，具一籃子股票投資組合特性的ETF廣受存股族喜愛。豐存股今年前7個月前10名由ETF包辦前4名，其中ESG類型ETF衝上第2名，顯示永續投資的長期投資價值，在股市逐步受到投資人重視。

從ETF受益人數排名觀察，前2名由高股息包辦，分別為元大高股息有74.02萬人，國泰永續高股息有60.97萬人；3至4名分別為元大台灣50的59.94萬人、國泰台灣5G+的39.03萬人及富邦台50的21.04萬人。

國泰智能電動車及富邦特選高股息30則緊追在後，受益人數都超過20萬人；另外，中信關鍵半導體、中信中國高股息及富邦越南人氣也都有超過10萬人。（編輯：張良知）1110817