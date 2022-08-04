存股族熱愛金融股 投信：升息擴大利差值得關注

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（中央社記者韓婷婷台北4日電）投信業者指出，上半年存股人數成長率最多的台股定期定額標的，前10名中有8檔為金融股，在美國聯準會升息引導金融業利差擴大下，可望挹注金融股獲利，年底前金融股行情依然可以期待。

永豐投信指出，根據統計，上半年存股人數成長率最多的台股定期定額標的，前10名依序為中鋼、開發金、永豐金、合庫金、台新金、富邦金、玉山金、第一金、元大金、台積電，其中有8檔為金融股。

永豐投信分析，通膨壓力可望在升息後陸續釋放，撇開政治因素的干擾，第3季以來股市的震盪風險、國際金融市場震盪已逐步減緩，儘管現階段升息與通膨壓力尚未緩解，但殖利率優勢股可望成為近期盤面主流，金融、傳產為主的防禦型標的，相對受惠升息與通膨題材。

永豐優息存股ETF經理人張怡琳表示，升息引導利差持續擴大，可望挹注金融股獲利，提振金融股行情，年底前金融股行情依然可以期待。此外，升息穩定通膨，引導經濟成長步伐，對以傳統民生需求為主的產業，挹注需求及後市成長性，是值得持續關注的投資題材。

中信特選金融ETF經理人葉松炫表示，下半年是實質利率正常化的起點。過去10年的低利率環境，造成實質利率為常態性負值，觀察美國聯準會連2個月大動作升息，6、7月各升3碼（1碼為0.25個百分點），主席鮑爾雖不排除9月再升息，但幅度預料將由鷹轉鴿，只要抗通膨效果顯現，實質利率趨勢將翻轉為正，銀行股與之高度連動，成為投資銀行股的好時機。

葉松炫指出，在聯準會升息及縮表預期下，全球各類股自今年初以來大幅下修，金融股也回檔整理，目前估值已落入2倍標準差之下。觀察受惠於聯準會升息，美國主要銀行最新公布第2季財報均顯示，核心業務淨利差明顯擴大，較去年同期成長約15%至22%，且多數銀行預期今年淨利差將有望進一步擴大。（編輯：張均懋）1110804