00941搭上AI、日股雙題材 上市後漲幅逾1成

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）相較新ETF統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）最近股價、淨值相繼破發，同梯的中信上游半導體（00941）搭上AI、日股狂飆等雙題材，3月中旬上市以來，漲幅已超過1成。

00941為海外基金，主要投資標的為歐、美、日為主的半導體週邊設備及材料供應商，雖然市場聲量相對不高，但股價漲幅逆勢跑第1。

00941今天盤中股價最高衝上17.28元，續創上市以來新高；以發行價15元換算，從3月15日掛牌以來短短7個交易日，波段漲幅最高達15.2%。截止中午12時，00941最新股價上漲0.92元或5.76%，來到16.89元。

法人分析，雖然台積電的晶圓代工製造技術獨步全球，但背後仍得仰賴先進的設備及材料，這些很多都掐在歐、美、日大廠手中，00941鎖定這些投資標的，成功搭上這波AI狂潮與日股狂飆列車。

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攤開00941主要成分股，包括日本最大半導體設備商東京威力科創、測試設備供應商愛德萬測試、日本晶圓切割機大廠DISCO、全球矽晶圓材料供應龍頭信越化學等，都是這波日股創高的重要功臣，00941股價跟著沾光。

00941經理人葉松炫指出，生成式AI自去年引發熱潮後，引領全球股市持續攀高，市場對高階晶片需求強勁，使半導體產業再度成為全球投資人的焦點。由於各國加速重組半導體供應鏈，預期對設備材料需求將不斷增加。（編輯：張良知）1130325