轉投資上海兆芯列中國安全且可信清單 威盛攻漲停

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（中央社記者張建中新竹25日電）中國規範黨政機關及公營企業採購個人電腦及伺服器，將排除美企生產的微處理器、微軟Windows作業系統和外國製資料庫軟體，轉而採購國內產品。威盛轉投資上海兆芯產品名列「安全且可信」清單，激勵威盛漲停。

英國金融時報報導，自2023年12月26日中國財政部及工信部公布新規範後，中國官員今年已開始遵循其中的個人電腦、筆記型電腦及伺服器採購準則，並將命令貫徹到鄉鎮層級的黨務及政府機關，採購相關設備時，必須購買「安全且可信」的處理器與作業系統。

台灣電腦相關晶片業者表示，中國這一措施對於本土企業有利，不過中國企業若沒有升級產品，或許可能衍生出合作貼牌等商業模式。

中國信息安全測評中心去年底發布「安全且可信」的處理器及作業系統清單，除海思、飛騰、海光、龍芯中科技術，威盛轉投資上海兆芯的中央處理器產品也名列其中。

市場認為威盛可望從中受惠，買盤積極湧入，推升威盛股價開盤強攻漲停，達134.5元。金麗科因深耕中國處理器市場，同樣成為市場資金追逐目標，盤中同登漲停，達526元。

市場預期，中國擴大採用本土廠商的處理器等產品，料將帶動對IC設計服務及矽智財（IP）的需求升高，世芯-KY等營運可望受惠，股價也紛紛走高。（編輯：張均懋）1130325