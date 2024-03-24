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00940未掛牌 淨值先跌破申購價

2024/3/24 17:54
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（中央社記者賴言曦台北24日電）近期市場熱門話題元大台灣價值高息ETF（00940）預計4月1日掛牌，然而3月22日淨值先跌破申購價新台幣10元，來到9.97元，且00940已公布的前10大成分股22日盡墨，其中聯電、長榮分別遭外資、投信倒貨。

00940以1752億元的募資規模，創下國內ETF成立金額歷史紀錄，預計4月1日掛牌，但3月22日淨值跌破10元，降至9.97元。

觀察00940前10大成分股，包含長榮、聯電、中美晶、神基、漢唐、群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普，22日盡墨，其中漢唐、群光跌勢最深，分別下挫7.08%與5.87%。

進一步觀察外資、投信買賣超狀況。外資22日調節聯電1萬9705張，位居外資賣超第2名；投信則倒貨長榮2563張，成為投信賣超第3名。（編輯：楊蘭軒）1130324

#ETF
#長榮
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#00940
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