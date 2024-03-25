金管會：新送審ETF成分股若重複性過高 將要求說明

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（中央社記者謝方娪台北25日電）近期台股ETF募集熱度檔檔創新高，為降低集中度過高風險，金管會表示，未來新送審ETF成分股若重複性過高，將要求投信業提出說明，投信業必須提改善計畫或調整方向，供金管會審酌。

日前統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）接力募集，台股ETF掀起新一波狂潮，檔檔募集規模寫新高。金管會緊盯投信業是否確實揭露風險、有無不當行銷，隨ETF檔數逐漸成長，未來是否會出現成分股過於集中風險，也成金管會思考重點。

金管會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會專題報告並備質詢，民進黨立委吳秉叡關注，00940尚未掛牌上市，但臉書社團「00940自救會」成員已突破3萬人，金管會是否留意該網路社團目的。

黃天牧答詢時表示，無論ETF發行或投資人權益，金管會均非常重視，會再了解網路自救會訴求。

黃天牧在財委會前接受媒體聯訪時提到，針對台股ETF熱潮，金管會採3方向強化監理，一是金管會將注意投信業銷售過程，是否充分告知投資人資訊；二是金管會將與投信投顧公會討論，未來網紅行銷管理的自律規範；三是對於整體ETF市場面監控措施，周邊單位會進行研究。

對於台股ETF短期熱度竄高，金管會是否暫緩新ETF審查速度，金管會證期局長張振山會後接受媒體聯訪時表示，金管會不會預設立場、要求投信業不要短時間大量送審，同不同意還是要業者送件才能審。

張振山說，觀察國際市場，歐洲、亞洲等主要國家ETF成分股交易量占大盤比重均約2成多，台灣僅占約1%、比重並不高，不過金管會還是會審慎監理新送審的ETF，檢視公開說明書內容、規劃是否完整。

張振山直言，若ETF成分股太集中，自然並非好現象，若新送審的ETF成分股集中度過高，會請業者提出說明，業者須說明如何調節，包括改善計畫或調整方向等，供金管會作為審查參考。（編輯：黃國倫）1130325