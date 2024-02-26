證交所3月赴歐拜會重量級投資機構 擴增國際資金來源

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）台股2023年量價齊揚，外資去年終結連3賣，轉為淨買超2754億元。證交所新年趁勝追擊，包括證期局局長張振山和證交所董事長林修銘3月將親自領軍，首發歐洲拜會10多家重量級投資機構，進一步深化國際投資人關係，持續擴增國際資金來源。

林修銘表示，此次將是證交所睽違7年後，再度赴英國倫敦引資，且將是首度同時與倫敦及法蘭克福等歐洲主要交易所進行實體交流活動，受到雙方高度重視，意義重大，拜會交流成果令人期待。

林修銘年初就預告，台灣企業有穩健的基本面、良好的公司治理等優勢，外加搭上這波AI題材的順風車，成為全球關注焦點，證交所今年將密集出訪，深化與國際投資人的關係，擴增國際資金來源。

證交所主管說，外資在台股扮演舉足輕重角色，截至2023年底為止，外資持有台股市值比例，其中英國及歐洲所屬外資比重超過37%，是國際資金主要來源區域之一，如全球最大主權財富基金挪威退休全球基金（GPFG）日前於年報揭露，去年持股投資組合中，包括台積電、聯發科等497家台灣公司上榜。

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為凸顯與歐洲市場參與者加深合作的承諾，並與投資人締結更深入關係，張振山與林修銘3月初將率領團隊，拜會包括交易所、結算所、保管機構、指數公司，持有台股高比重的投資機構、潛在大型投資機構、大型資產管理公司、金融服務機構等10多家歐洲重要機構。

證交所表示，此次除了向倫敦、盧森堡及法蘭克福機構投資人更新台灣證券市場重要資訊，介紹台股優勢和發展情況，提高投資興趣外，並將積極回應關注問題，加強投資人信心，以及蒐集對資本市場建言。另方面，也將與當地證券相關機構進行高層會談，並就ESG及碳交易等未來發展策略交流及探詢合作可能。（編輯：張均懋）1130226