黃天牧：第4季查4家上市櫃租賃內控 會做財報實審

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（中央社記者謝方娪台北25日電）為避免租賃業風控不當引風暴，金管會主委黃天牧今天表示，請證交所及櫃買中心今年第4季對4家上市櫃租賃業啟動內控查核，時程會盡量提前，並將進行財報實審。

黃天牧及行政院主計總處主計長朱澤民今天赴立法院財政委員會，針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形及成效進行專題報告，並備質詢。對於租賃業承作BNPL（先買後付）等業務，是否對青年過度授信，引發立委疑慮。

黃天牧答詢時表示，租賃業承作借貸業務，本來即應明示利率、違約規定等，2023年初金管會訂定BNPL建議，要求租賃公會提到會議討論通過、供業者遵循，金管會後續也陸續採取措施，強化租賃業風險控管。

黃天牧指出，金融業受金管會高度監理，但授信借款並非金融業專屬業務，非金融業並非不能做，但為強化風險控管，近年在執行穩定房價政策時，金管會間接透過金融機構對租賃業授信提出節制要求，2023年初進一步提出BNPL建議原則，供租賃業參考遵循。

黃天牧表示，除了銀行外，票券公司也是租賃業的資金提供者，金管會也透過票券公司間接監管租賃業風險。因應近期外界關注，金管會已請上市櫃租賃業訂定強化內控準則，並將在今年第4季由證交所及櫃買中心查核上市櫃租賃業內控。

民進黨立委賴惠員認為，預定第4季查核時程過慢，黃天牧允諾，會盡量提前，且會執行財報實審。黃天牧也提到，近期經濟部及金管會均有同步採取措施，相信可對租賃業達到強化監理效果。

對於租賃業風險控管，黃天牧今天在財委會前接受媒體聯訪時表示，金管會和經濟部一向攜手合作，自2017年起金管會擔任租賃事業洗錢防制主管機關，近年陸續採取強化監理措施，第1，執行穩定房價政策時，間接透過票券公司向租賃業表達授信總額希望不超過淨值3倍。

其次，2022年底BNPL業務引起外界討論是否可能重演雙卡風暴時，金管會雙管齊下，一方面約談金管會轄下有轉投資BNPL的金融業，另一方面參考銀行授信實務，訂定BNPL應注意原則給租賃公會，請租賃公會提到會議通過、供租賃業遵循。

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第3，日前銀行局進一步約談數家租賃業者，針對外界關注現象進行討論；第4，租賃公會正在擬定業務自律規範，金管會也要求上市櫃租賃業訂定內控準則，今年將由證交所及櫃買中心對4家上市櫃租賃業啟動內控查核。

黃天牧表示，金管會和經濟部一向分工合作，未來也會強化合作，希望租賃業透過業務面調整，符合外界期待。他呼籲，年輕人初入社會，金融機構信用是一生最重要資產，與任何機構往來時，應注意自身還款能力及借款目的，審慎評估任何交易及未來可能產生的影響。（編輯：張均懋）1130325