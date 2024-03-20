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黃天牧首度約見新光3大家族 確認大股東增資意願

2024/3/20 22:28
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（中央社記者謝方娪台北20日電）新光金旗下新光人壽資本亮紅燈，金管會主委黃天牧今天首度約見新光金主要股東，包括吳、洪、林3大家族均有代表出席，對於讓新壽6月底資本適足率順利回升至法定標準的作法，進行廣泛討論。

新壽2023年資本適足率（RBC）連2期低於200%法定門檻，即使新光金近日決議辦理金控現金增資新台幣125億元，並透過其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽70億元、新壽發次債籌資80億元，還不足以讓新壽6月底RBC回到200%以上，讓金管會近日監理動作頻頻。

繼上週黃天牧約見新光金董事長陳淮舟及新壽董事長魏寶生後，黃天牧今天上午進一步約見新光金主要股東，該場會面不僅新光金名譽董事長吳東進、台新金董事長吳東亮及夫人彭雪芬出席，新光原始股東吳、洪、林3大家族均有代表出席。

金管會方面，除了黃天牧外，保險局長施瓊華及銀行局長莊琇媛皆有與會。此為金管會首度召集新光金主要股東一齊碰面討論，顯示金管會相當重視新壽強化資本進程，避免新壽體質持續弱化，進而影響保戶權益。

知情人士表示，金管會今天就如何確保新壽6月底RBC可順利回升至200%以上，和主要股東進行廣泛討論並交換意見。另一名知情人士則透露，該場會面，金管會一項目的在於確認主要股東增資意願。

金管會先前對外明確表達2大監理要求，第1，新光金應辦理金控現金增資，進而注資新壽。其次，經營團隊作為應確保新壽今年6月底RBC可回升至法定門檻200%以上。

為回應監理期待，新光金近日終決議啟動金控現金增資進而注資新壽，但初步規劃金控現金增資額度為125億元，黃天牧對此公開表示，此還不足以讓新壽6月底RBC回升至200%以上，將繼續要求。（編輯：楊蘭軒）1130320

#金管會
#陳淮舟
#黃天牧
#新光金
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