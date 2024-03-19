新光金：強化資本今年不配息 新壽2月轉盈展望樂觀

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（中央社記者謝方娪台北19日電）新光金子公司新光人壽資本不足，新光金總經理陳恩光今天表示，29日金控將召開董事會討論增資規劃，目標6月底讓新壽RBC回升至200%。另目前首重強化資本，因此新光金今年並無配息規劃。

新壽2023年資本適足率（RBC）連2期低於200%法定門檻，新光金決議辦理金控現金增資新台幣125億元，並將透過其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽70億元、新壽發次債籌資80億元以強化資本。但金管會主委黃天牧直言，即便如此，新壽6月底RBC仍無法達到200%門檻，金管會將繼續要求。

新光金今天舉行2023年第4季法人說明會，新光金發言人林宜靜表示，2023年10月新壽完成130億元次債募集後，當月底自結RBC一度回升至200%以上，但因第4季新台幣強升，對整體壽險業獲利造成壓力，導致新壽2023年底RBC沒能達到法定標準。

林宜靜指出，除了新光金董事會通過以其餘子公司盈餘轉增資新壽70億元外，新壽董事會也通過將再發行80億元次債；提升RBC方法不僅是增資，還包括整體財務業務改善計畫，經營團隊正努力，包括提高投資績效、增進不動產經常性收益、促進業務動能等，新壽2月已轉虧為盈，「我們對獲利展望持續保持樂觀」。

談到未來強化資本方向，林宜靜表示，新光金3月29日將再召開董事會，屆時會進行資本規劃。展望今年股利政策，她指出，2023年新壽虧損，進而導致新光金虧損，目前公司最重要是強化資本，現在並無規劃現金股利方案。

林宜靜強調，壽險業經營受經濟金融環境影響劇烈，尤其新光金是以壽險為主體的金控，難免會受影響，但若未來不再看到升息而是展現降息機會，將有助壽險業；另銀行及證券子公司無論獲利或業務動能均有強勁表現，未來將持續拓展業務，平衡金控獲利來源，進而穩定金控配發股利來源。

新光金總經理陳恩光表示，資本問題並非單一業者的問題，而是整體產業面對的問題，除了保險局預計在6月底前提出第3階段在地化及過渡性措施助業者接軌TW-ICS外，壽險公會也正在研議替業者節省避險成本方案。

陳恩光說，另一重點是自救，要改善自己體質，不管是新壽避險成本、資本利得或業務動能都必須進步，新壽資本才能夠真正長遠加強。

陳恩光表示，金管會期許新壽6月底RBC要達到200%，經營團隊會朝此目標努力，金控29日將召開董事會，增資方向很明確、不用多提，屆時會針對增資工具時程及條件再進行詳細討論，包括走詢圈或申購等，目標是6月底前RBC回到法定標準。

陳恩光強調，先將增資好好完成是目前首要目標，包括其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽70億元、新壽發次債籌資80億元，再加上新光金擬辦125億元現金增資注資新壽，合計275億元資金並非小數目，希望可具體幫助新壽資本適足率。

新壽2023年股債資本利得下滑，加上外匯避險成本攀高至341.8億元，導致全年合併稅後虧損171.1億元，連累新光金2023年合併稅後淨損73.2億元，累計每股稅後虧損0.48元。不過新光金2023年合併綜合損益由負翻正、達337.04億元，較2022年顯著回升。

因台美利差擴大，傳統避險成本高漲，新壽2023年避險成本達1.4%，相比2022年勁揚1.13個百分點。林宜靜表示，今年利差持續維持高檔，經營團隊仍會以整體避險成本低於1.5%目標持續努力。（編輯：楊蘭軒）1130319