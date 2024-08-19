討論合併案前夕 新光金台新金總經理拜會銀行局長
2024/8/19 17:35
（中央社記者謝方娪台北19日電）新光金及台新金將於22日傍晚雙雙召開董事會討論合併換股事宜，消息一出掀起市場高度矚目，金管會今天證實，新光金總經理陳恩光及台新金總經理林維俊今天上午赴銀行局拜會，但對於雙方所談內容不予評論。
「雙新併」有望出現進展，新光金與台新金上週分別發出董事會開會通知，將於22日傍晚舉行董事會討論換股比例及併購架構，消息提前對外曝光後，新光金股價今天爆量走揚，收盤股價站上11.1元，大漲2.3%，台新金則收跌在18.6元，跌幅1.06%。
金管會今天證實，新光金及台新金上午前來拜會銀行局長莊琇媛，但對所談內容不予評論。據了解，2家金控均由總經理出席，且該場會面由金控業者主動提出拜會，並非金管會要求前來報告。
對於外界傳出新新併將啟動的消息，新光金今天低調表示「無法評論」；台新金則回應，無法對個案作任何評論，請依公司發布的重大資訊為主。（編輯：潘羿菁）1130819
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