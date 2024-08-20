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新新併討論前夕 中信金：向金管會申請投資新光金

2024/8/20 16:08（8/20 17:43 更新）
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圖為台北市忠孝西路新光金控總部大樓。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者潘姿羽台北20日電）新光金及台新金將於22日傍晚雙雙召開董事會討論合併換股事宜，正當外界認為「好事近了」，市場傳聞中信金祭出更優惠條件搶親。中信金今天下午發布重訊表示，董事會決議通過向金管會申請投資新光金融控股股份有限公司。

新光金與台新金上週分別發出董事會開會通知，將於22日傍晚舉行董事會討論換股比例及併購架構。新光金總經理陳恩光及台新金總經理林維俊並於討論合併案前的敏感時機，雙雙赴金管會銀行局拜會，引發外界關注。

新光金與台新金2大金控的合併案，一路走來相當曲折，最早可回溯至2002年，但因故告吹；而後在政府推動金金併之下，也曾傳出金管會有意將「兄弟登山、各自努力」的台新金和新光金「送作堆」。

如今新光金及台新金將於22日傍晚雙雙召開董事會討論合併換股事宜，雙方達成合意後，就剩最後一哩路，待董事會通過合併價格及架構，並由公司召開股東臨時會通過後，送金管會、公平會審核。走完上述流程後，台灣可望出現繼富邦金併日盛金後，第2案「金金併」。

不過市場傳出中信金沒有放棄併購新光金，今天中信金召開董事會討論，並於下午發布重訊表示，董事會已決議通過向金管會申請投資新光金融控股股份有限公司。

至於其他細節，中信金表示，待取得主管機關核准後，再行補充公告。（編輯：潘羿菁）1130820

#中信金
#新光金
#台新金
#金管會銀行局
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