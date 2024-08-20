本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃園捷運綠線車站命名公布 坑口至藝文特區7站預計115年通車
首頁 / 產經
新光人壽增資
新聞專題
新光人壽增資1/67
首頁 / 產經

中信擬非合意併購新光金 金管會：循富邦併日盛原則審

2024/8/20 19:53（8/20 20:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新光金標誌。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
新光金標誌。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北20日電）除新新併外，中信金今天突然宣布申請轉投資新光金，半路「搶親」意味濃厚。金管會表示，過去富邦金併購日盛金即屬非合意併購，採公開收購方式，當時富邦金符合「金金併」4大原則，未來若中信金有轉投資送件，金管會將比照相關法令審核。

金管會要求「金金併」的金融機構必須符合4大條件門檻，包括資本充實、經營能力佳、具國際布局發展能力和企業社會責任良好，當時富邦金皆符合條件，因此金管會依法給予同意函。

台新金、新光金將於22日分別召開董事會討論新新併，引發市場熱議。金管會今天舉行例行記者會，副主委陳彥良表示，針對新新併，金管會維持基本態度，即進行中的案件不予評論，不過金管會有3原則，首先是要合法合規，開大門走大路；第2是考量金融市場秩序安定；第3則是股東權益保障。

銀行局主任秘書侯立洋表示，目前尚未收到中信金申請投資新光金案件。回顧過往案例，富邦金於2022年11月 11日正式合併日盛金，為台灣首例金控非合意併購案，當時銀行局即同意透過公開收購方式完成，也都符合4大原則，若中信金送件，金管會也會依照相關法令審核。

被市場解讀半路「搶親」的中信金，下午發布新聞稿指出，依金控相關法規，轉投資新光金案件將以公開收購方式進行，相關公開收購價格，將待主管機關核准後公布。

不過，對於中信金公告將向金管會申請投資新光金，陳彥良表示，目前案件還沒有進來，無法多做評論。（編輯：林淑媛）1130820

#日盛金
#金管會
#富邦金
#新光金
延伸閱讀
回顧》金管會准富邦金併日盛金 國內首樁金金併年底前完成中信金：公開收購新光金 打造國家隊實力金控新新併討論前夕 中信金：向金管會申請投資新光金新光金陳恩光：談合併如戀愛 找對方有意者優先台新中信搶新光金 金管會提3立場：合法合規、重視股東權益雙新併訊息提前洩漏新光金股價爆量上揚 證交所要查專訪／金管會主委彭金隆：4條件樂見金控整併
新光人壽增資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中信金：公開收購新光金 打造國家隊實力金控
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：