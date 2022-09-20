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金管會准富邦金併日盛金 日盛金將終止上櫃

2022/9/20 16:55（9/20 17:12 更新）
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金管會20日正式宣布同意富邦金以現金為對價合併日盛金。（圖取自富邦 FUBON YouTube頻道網頁youtube.com）
金管會20日正式宣布同意富邦金以現金為對價合併日盛金。（圖取自富邦 FUBON YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者謝方娪台北20日電）金管會今天正式宣布同意富邦金以現金為對價合併日盛金，依富邦金規劃，在取得金管會同意合併後，2家金控董事長將共同決定合併基準日，日盛金將終止上櫃。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會宣布，金管會同意富邦金以現金為對價合併日盛金。

富邦金及日盛金合併案2021年9月16日經雙方董事會決議通過，2021年11月5日雙方股東臨時會表決通過富邦金以現金為對價支付富邦金以外的日盛金其他所有股東，並在今年6月17日經雙方股東會同意通過調整合併對價。

此案由富邦金及日盛金依金融控股公司法及金融機構合併法等規定，共同向金管會申請合併許可，合併後富邦金為存續公司、日盛金為消滅公司，待雙方完成合併後，日盛金各項業務及資產負債將由富邦金承受。

依富邦金規劃，在取得金管會同意合併案後，將由2家金控董事長共同決定合併基準日並公告，並依規在合併基準日前30個營業日向櫃買中心申請日盛金終止上櫃。

林志吉表示，目前雙方預計合併基準日將落在合併案取得金管會同意後2個月內，不過確切合併基準日仍依2家金控後續共同決定為準。（編輯：張均懋）1110920

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