台新金與新光金真有意合併？黃天牧：沒收到確實訊息

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（中央社記者謝方娪台北15日電）台新金和新光金是否合併有譜，金管會主委黃天牧表示，2家金控是否真的合意要進行合併，金管會沒有收到確實訊息；日前證交所針對2家金控開罰，也是要表達處理合併時對外發布重訊應非常審慎。

新光金創辦人吳東進及台新金董事長吳東亮同出於新光集團，2002年新光金和台新金曾有意合併，不過最終破局，並留下「兄弟爬山，各自努力，山頂會合」的名言。近日新光金及台新金又開始啟動合併可行性評估，引發外界熱議「山頂會合」時機點是否已到。

黃天牧今天接受廣播節目專訪指出，台新金和新光金是否真的有合意進行合併，金管會沒有收到確實訊息；日前證交所針對2家金控發布重訊流程開罰，罰款額度雖不高，但基本上是要表達一個態度，即金融業在處理合併議題，對外發布重訊應非常審慎。

談到金融機構整併，黃天牧說，自2004年8月至今已有59件金融機構合併案，近幾年較顯著的案例是元大銀行併大眾銀行、開發金併中壽、台新金併保德信人壽、富邦金併日盛金等，除富邦金併日盛金是非合意併購，其他均為合意併購。

黃天牧指出，金管會2018年修改金控公司投資管理辦法，給予金控一開始可用10%參股的資本誘因，金管會對金融市場併購態度是「尊重市場機制」，合意或非合意併購，均有遊戲規則處理。

他說，外資通常會用「fragmentation（碎片化）」形容台灣金融市場，即意指台灣市場沒有像國外超級大型金融機構存在，但黃天牧觀察，金融市場需要大型金融機構，但中小型金融機構也可能是利基型存在，像有些信合社客戶服務就做得很好。

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黃天牧表示，民眾需要不同金融機構，有民眾覺得小型金融機構比較親切，喜歡和小型金融機構往來，有民眾覺得大型金融機構提供的商品較完整，基於國際化需求想和大型金融機構往來。

他進一步指出，金管會要提供良善機制，讓願意合併的金融機構有好的遊戲規則可以走，若國內大型金融機構願意繼續再壯大，基本上只要雙方合意並合乎規定，金管會都不會反對合併。（編輯：林淑媛）1110715