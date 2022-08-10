富邦金續居金控獲利3冠王 產險第3季將增資
（中央社記者謝方娪台北10日電）富邦金控今天公告累計前7月稅後淨利達新台幣834.52億元，每股稅後盈餘（EPS）6.81元，雙創歷年同期次高；子公司富邦產險受防疫險拖累，累計前7月稅後虧損45.87億元，預計在第3季前完成增資。
富邦金今年7月自結稅後淨利140.48億元，累計前7月稅後淨利834.52億元，EPS為6.81元。截至7月31日，富邦金已取得日盛金73.95%股權，前7月認列日盛金投資收益14.4億元。
富邦金單月獲利、累計獲利和每股獲利均居15家上市櫃金控之冠，並已連4月穩居金控獲利3冠王寶座。
觀察子公司獲利表現，富邦人壽7月稅後淨利106.74億元，累計前7月稅後淨利739.21億元，RBC（資本適足率）逾300%，資本水準維持良好。富邦人壽針對持有俄債部位，包含匯兌影響後累計前7月提列相關部位預期信用損失共28.5億元。
台北富邦銀行7月稅後淨利34.18億元，累計前7月稅後淨利151.35億元，較去年同期成長33%。銀行核心業務存、放款餘額皆較去年同期有雙位數成長，加上升息帶動利差提升，累積利息淨收益較同期成長13%。
受防疫險賠款影響，富邦產險7月稅後虧損12.2億元，累計前7月稅後虧損45.87億元，富邦產險7月防疫險相關直接賠款金額為91億元、約20.8萬件，累計前7月直接賠款139.8億元。
富邦產險對已發生但尚未報案或未決防疫險案件，提存自留賠款準備餘額共83.7億元，富邦產險評估資本水準尚屬穩健，截至7月底RBC逾200%，不過考量需維持足夠適足性，富邦產險規劃於第3季前完成增資。
另為加速處理防疫險大量理賠申請案件，富邦產險已在7月22日上線防疫險自動核賠輔助系統，依目前狀況推估每天可簽結約1萬件賠案。
富邦證券7月稅後淨利6.13億元，累計前7月稅後淨利19.2億元，較去年同期減少59%，主因累計前7月台股日均值3369億元，較去年同期減幅達36%，影響證券現貨收入，另金融資產部位損益也較去年同期減少所致。（編輯：楊凱翔）1110810
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