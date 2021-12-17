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富邦併日盛員工安置達初步共識 3年內不裁員不資遣

2021/12/17 16:37
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（中央社記者謝方娪台北17日電）富邦金、日盛金與日盛銀行工會今天針對員工安置方案主要條件達初步協商共識，後續待日盛銀行董事會及工會會員代表大會通過後將正式生效，其中包含資方承諾合併後3年內不會因合併予以裁員或資遣。

富邦金併日盛金寫下國內首樁金金併，勞資協商成外界焦點。日盛銀行工會與富邦金、日盛金自今年7月啟動員工權益議題協商，今天針對合併的員工安置方案主要條件達成初步共識，為併購案的勞資關係奠定基礎。

富邦金、日盛金、全金聯及日盛銀行工會下午發布聯合聲明指出，此次協商會議由全金聯理事長鍾馥吉、全金聯秘書長韓仕賢擔任主席，日盛銀行工會與富邦金、日盛金各協商代表就員工安置方案主要條件達成初步共識。

勞資雙方達成的初步共識中，其中包括：給予3年工作保障期間，在合併後3年內均不會因合併予以裁員或資遣；優離退條件中，針對符合勞基法自請退休條件者，加發5個月平均工資，另規劃3個月留任獎金，給予留任員工額外肯定及鼓勵。

待協商共識分別提請日盛銀行董事會核議、日盛銀行工會會員代表大會通過後即完備程序，員工安置方案屆時將正式生效。

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日盛銀行工會表示，工會今年2月正式成立後，即推選協商代表並提出與資方協商團體協約（包含員工安置計畫）的要求，以期保障日後留任員工的工作權益及不留任員工的優離退方案，後續將依法召開會員代表大會，提案討論員工安置方案。此外，工會籲請主管機關及全金聯持續關注日盛銀行員工勞動權益。

全金聯肯定勞資雙方透過多次協商討論及對話，達成員工安置方案的初步共識，樹立金融業集體勞資關係表現的良好示範。（編輯：楊凱翔）1101217

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