富邦併日盛勞資共識 員工優退最高領51個月

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（中央社記者謝方娪台北17日電）富邦金、日盛金與日盛銀行工會今天針對員工安置方案主要條件達初步協商共識，根據協商條件試算，若在日盛銀行年資滿30年以上的員工在合併後留任1年，自請退休最高可領到51個月工資。

富邦金併日盛金寫下國內首樁金金併，日盛銀行工會與富邦金、日盛金今天針對合併的員工安置方案主要條件達成初步共識，待日盛銀行董事會核議、日盛銀行工會會員代表大會通過後，員工安置方案將正式生效。

勞資雙方達成的初步共識包括：給予3年工作保障期間，合併後3年內不會因合併予以裁員或資遣；優離退條件中，針對符合勞基法自請退休條件者，加發5個月平均工資，另規劃3個月留任獎金，給予留任員工額外肯定及鼓勵等。

依勞基法規定，日盛銀行員工在3種情形下得以自請退休，第一是不管年紀，只要在日盛銀行工作年資滿25年即可；第二種是在日盛銀行工作年資滿15年且年滿55歲；第三種是在日盛銀行工作年資滿10年且年滿60歲。

此外，勞基法明定勞工退休金給付標準，工作年資前15年乘以2個基數（基數指核准退休時一個月平均工資），超過15年後都乘以1個基數，最高總數以45個基數為限。

對照富邦和日盛達成的員工安置方案初步共識，即在日盛銀行年資滿30年以上的員工，若在合併後留任滿1年申請優退獲准，除了可拿到勞基法規定的45個月及富邦加發的5個月退休金，還有另1個月留任獎金，合計最高可領到51個月平均工資。

不過，目前此安置方案僅是初步共識，必須待日盛銀行董事會及日盛銀行工會會員代表大會皆通過後才具有效力。

全金聯秘書長韓仕賢指出，若對比元大金併大眾銀行，富邦金併日盛金開出的條件相對較好，不過以對絕大多數員工福利最大保障而言，仍不及當年花旗銀行併華僑銀行開出的條件，但他坦言，時空背景不同，如今網路交易便捷，銀行通路的價碼已不同以往。

他也肯定富邦及日盛勞資雙方願意共同發布聲明，任何金融整併案，雙方好好談都是工會樂見。（編輯：楊凱翔）1101217