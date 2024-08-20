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台新中信搶新光金 金管會提3立場：合法合規、重視股東權益

2024/8/20 17:27（8/20 17:43 更新）
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圖為北市忠孝西路的新光金控總部大樓。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者羅元駿台北20日電）台新金、新光金將於22日分別召開董事會討論新新併，不過中信金今天宣布申請投資新光金，市場解讀是半路殺出搶親。金管會副主委陳彥良今天表示，對於金控併購維持3立場，包括要合法合規，開大門走大路，其次為金融市場秩序安定，以及重視股東權益。

陳彥良今天於金管會例行記者會說明，針對新新併，金管會維持基本態度為進行中案件不予評論，不過金管會有幾點原則，首先是要合法合規，開大門走大路，第2是考量金融市場秩序安定，第3則是股東權益保障。

至於中信金公告將向金管會申請投資新光金，陳彥良表示，目前案件還沒有進來，無法多做評論。（編輯：楊蘭軒）1130820

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