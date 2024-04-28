重啟與台新金合併評估 新光金3點說明盼扭轉經營困境

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（中央社記者劉千綾台北28日電）新光金為解決新壽RBC問題，董事會近日通過重啟與台新金合併可行性評估。新光金今天發布3點說明，指新壽2025年底RBC達標任務艱鉅，且僅憑己力解決恐力有未逮，因此提案續行研究合併可行性，盼扭轉經營困境。

新光金26日下午舉行董事會，新光金董事暨新壽副董事長洪士琪等人提案重啟與台新金合併可行性評估案，除新光金大股東吳東進二女兒吳欣儒、李增昌、賴慧敏等3名董事，及獨立董事許永明持保留意見外，另11票贊成通過提案。

新光金今天發布重訊，提出3點說明。首先，新光金控子公司新光人壽已連續2期資本適足率（RBC）未達標200%，今年以來新光金控已於第一季完成對新壽注資新台幣70億元，並另積極規劃進行籌資125億元，新壽亦已規劃發行次債80億元，但面對今年6月RBC達標仍有挑戰。

新光金表示，為因應2025年底RBC達標的鉅額資本缺口，去年以來所提出的各種自救方案，也未能獲主管機關允肯，公司不得不修章調高額定資本額。

新光金指出，過去20年已挹注新壽逾千億元，仍無法根本解決新壽RBC不足問題，若仍擬以現金增資於2025年底前補足鉅額資本缺口，任務非常艱鉅；且若於2025年底無法順利接軌ICS，屆時新壽將遭遇經營困境，因此經營團隊應另有根本解決困境的規劃。

其次，新光金表示，鑑於近年全球金融市場環境變化劇烈，新壽面臨經營困境及挑戰，僅憑己力解決，恐力有未逮；若能把握改變契機，引進資源並改善體質，不僅能解決新壽問題，更可壯大金控規模進而為台灣金融發展再創新局，因此提案續行2022年5月20日董事會決議與其他金控公司進行合併可行性研究。

新光金指出最後一點，在2022年5月間，董事洪士琪及吳東明當時為調整公司體質、擴大規模及增強競爭力，已向董事會提案合併可行性的研究，但當時的董事長未落實執行邀請執行研究事宜，且未對其他金控公司來函表達意願一事予以處理。

新光金表示，為有效解決新壽的龐大資本缺口，2位董事提案續行研究合併可行性，盼扭轉經營困境，以利面對未來更艱鉅的挑戰及再創新局。（編輯：楊凱翔）1130428