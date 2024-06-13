穩軍心 新壽副董事長洪士琪：近1月保費創海嘯後新高

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（中央社記者謝方娪台北13日電）新壽經營旗下新板傑仕堡疑涉不法，檢調11日搜索新壽並約談前新壽董事長吳東進等人。在搜索風波後，新壽副董事長洪士琪今天發布內部員工公開信穩軍心，他表示，近1個月保費達成額改寫金融海嘯後新高，相信「車子往前跑，就能解決任何困難」。

新壽經營旗下新板傑仕堡疑涉不法，檢調11日搜索新壽等地並依保險法特別背信罪約談17名被告，引起外界高度關注。新光金「改革派」股東代表暨新壽副董事長洪士琪今天在員工內部公開信中，以新壽轉型成績單穩軍心。

他表示，2023年經營團隊承擔外界共同期許的改革信念，布新除舊的法令規範是急切的、興利除弊的轉型蛻變是痛楚的，但從沒有忘記所承諾的改革使命，是為讓一直信賴新光的所有保戶、長期支持的所有股東和辛勤敬業的所有員工共享共榮，創造最大價值實現。

洪士琪透露，自今年1月三階業務改制以來，5月中旬至6月中旬近1個月期間換算保費達成額已創金融海嘯後新高，在各部門共同努力下，財務投資亦顯著增長，這都有賴員工無私相互支援及從不懈怠的團結合作。

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洪士琪並以「車子往前跑，就能解決任何困難」勉勵員工，不要讓飄搖的風雨改變理想，要透過理想改變風雨飄搖，他並期許新光員工繼續堅持60年來不變信念，堅若磐石地撐起象徵新光的大雨傘，在風雨動盪後看到日麗中天的彩虹。

為在2026年順利接軌IFRS 17及TW-ICS，新壽在創立60週年之際設立通路長一職，力拚老牌壽險創新局，並自今年起推動業務體系制度變革，從以往全工時，改為新進業務員全面改為部分工時，並同時引進內部創業規則。（編輯：林淑媛）1130613