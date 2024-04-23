新光人壽財務改善不足金管會開鍘 陳淮舟魏寶生減薪為期1年

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（中央社記者謝方娪台北23日電）新壽資本不足，但先前所提財務業務改善計畫無法讓資本適足率回到法定標準，金管會今天出手糾正新光金、限制新壽不得新增與利害關係人授信或其他交易；同時，新壽董事長魏寶生遭減薪3成、新光金董事長陳淮舟遭減薪5成，為期1年。

新壽2023年6月底起資本適足率（RBC）即未達法定最低標準，新光金日前提交新壽財務改善計畫至金管會，金管會檢視後發現相關規劃無法確保新壽今年6月底RBC可回升至200%以上，財務改善計畫不夠具體，限新光金3月20日前回函陳述意見。

金管會保險局及銀行局今天雙雙出手開鍘，保險局宣布，限制新壽不得新增與利害關係人授信或其他交易，直至新壽資本適足率達法定標準並報經金管會同意後始得恢復辦理，同時，命令新壽調降董事長魏寶生今年度所有薪酬的3成，為期1年。

保險局要求新壽應在1個月內提報具體、完整且可使新壽在合理期間資本適足率符合法令規定的增資、財務或業務改善計畫。

銀行局則宣布，新壽母公司新光金未善盡維持子公司新壽健全經營之責，進而影響金控整體財務業務健全，對新光金處以糾正，同時，命令新光金調降董事長陳淮舟今年度所有薪酬的5成，為期1年。（編輯：潘羿菁）1130423