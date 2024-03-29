力拚新壽RBC回升 新光金決議現增16.7億股、不發股利

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（中央社記者羅元駿台北29日電）新光金子公司新光人壽資本不足，為強化新壽體質，新光金董事會今天決議，現金增資發行普通股共16.7億股，發行金額將授權董事長訂定，同時決議不分配普通股股利與甲種、乙種特別股股利，力拚今年6月底讓新壽RBC回升至200%。

新壽2023年資本適足率（RBC）連2期低於200%法定門檻，新壽已於3月27日辦理私募發行普通股現金增資新台幣70億元，獲金管會發函核准，私募發行普通股現金增資資金3月28日到位。

新光金今天召開董事會決議，因應子公司業務發展，轉投資子公司新壽，辦理現金增資發行普通股共16.7億股，增資發行股數認購率分別為，15%員工認購、10%公開銷售，剩下75%則為原股東認購。

新光金董事會先前於3月15日規劃增資125億元，今天董事會通過現金增資發行普通股案。新光金表示，此次現增案經主管機關核准後，發行價格則依照證券商業同業公會規則第6條規定，授權董事長訂定。

新光金表示，強化金控及子公司資本結構，董事會也決議不分配普通股股利、甲種與乙種特別股股利，而先前新光金已持續檢視不動產投資收益及效益，進行適當規劃以活化資產，擬處分國內不動產。

新光金強調，將多管齊下增加自有資本，強化財務結構、提升風險承擔能力，以求今年6月底讓新壽RBC回升至200%。（編輯：潘羿菁）1130329