更多編輯台推薦新聞：
米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寶林茶室食物中毒案 2死6重症均檢出米酵菌酸
首頁 / 產經
新光人壽增資
新聞專題
新光人壽增資1/23
首頁 / 產經

力拚新壽RBC回升 新光金決議現增16.7億股、不發股利

2024/3/29 19:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北29日電）新光金子公司新光人壽資本不足，為強化新壽體質，新光金董事會今天決議，現金增資發行普通股共16.7億股，發行金額將授權董事長訂定，同時決議不分配普通股股利與甲種、乙種特別股股利，力拚今年6月底讓新壽RBC回升至200%。

新壽2023年資本適足率（RBC）連2期低於200%法定門檻，新壽已於3月27日辦理私募發行普通股現金增資新台幣70億元，獲金管會發函核准，私募發行普通股現金增資資金3月28日到位。

新光金今天召開董事會決議，因應子公司業務發展，轉投資子公司新壽，辦理現金增資發行普通股共16.7億股，增資發行股數認購率分別為，15%員工認購、10%公開銷售，剩下75%則為原股東認購。

新光金董事會先前於3月15日規劃增資125億元，今天董事會通過現金增資發行普通股案。新光金表示，此次現增案經主管機關核准後，發行價格則依照證券商業同業公會規則第6條規定，授權董事長訂定。

新光金表示，強化金控及子公司資本結構，董事會也決議不分配普通股股利、甲種與乙種特別股股利，而先前新光金已持續檢視不動產投資收益及效益，進行適當規劃以活化資產，擬處分國內不動產。

新光金強調，將多管齊下增加自有資本，強化財務結構、提升風險承擔能力，以求今年6月底讓新壽RBC回升至200%。（編輯：潘羿菁）1130329

新光人壽增資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
活化資產 新壽董事會決議擬處分國內不動產
172.30.142.196