活化資產 新壽董事會決議擬處分國內不動產

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（中央社記者謝方娪台北26日電）新光金旗下新光人壽今天舉行董事會，通過決議擬處分國內不動產。新光金表示，公司持續檢視不動產投資收益及效益，進行適當規劃以活化資產。

新光金今天代子公司新壽公告，董事會決議擬處分國內不動產。據悉，新壽此次擬處分的不動產，與北投士林科技園區T18土地設定地上權案無關。

新光金對此表示，公司持續檢視不動產運用效益及收益，進行適當規劃以活化資產。

新壽2023年資本適足率（RBC）連2期低於200%法定門檻，新光金正規劃辦理金控現金增資新台幣125億元，並將透過其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽70億元、新壽發次債籌資80億元以強化資本。

不過，金管會主委黃天牧18日赴立法院財政委員會專題報告時，他對此議題直言，即便如此，新壽6月底RBC仍無法達到200%門檻，金管會將繼續要求；黃天牧並已於近日約見新光金主要股東。

新光金近日於法說會表示，經營團隊正努力，包括提高投資績效、增進不動產經常性收益、促進業務動能等，新壽2月已轉虧為盈，獲利展望持續保持樂觀。新光金預計29日召開董事會，屆時將討論金控辦理普通股現金增資規劃，強化資本動向受外界高度矚目。（編輯：楊凱翔）1130326