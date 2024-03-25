擴大防堵人頭戶 金管會研議加強企業戶開戶審查

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（中央社記者謝方娪台北25日電）為打擊詐騙、擴大防堵人頭帳戶，金管會正研議加強企業戶開戶審查，若企業戶被列為警示帳戶，對同一名公司負責人現有的其他企業戶及開新戶是否應強化控管，進行進一步研議。

金融監督管理委員會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會，針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形及成效進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委林楚茵質詢時關注，洗錢防制法增訂告誡新制，對於違規帳戶將祭出停權5年或限制使用功能處分，但告誡新制僅適用自然人，並未擴及公司戶，成阻詐漏網之魚。

金管會銀行局長莊琇媛答詢時表示，對於告誡新制如何執行，會再與法務部洽談；另金管會先前已注意到企業戶被列為警示戶的現象，正請銀行公會研議精進企業開戶審查機制，當一企業戶被列為警示帳戶，同一名公司負責人再開新的企業戶，應如何監控。

另一方面，若同一名公司負責人同時有許多公司戶，其他帳戶是否要列為衍生管制帳戶，也請銀行公會研議中。

對於警示帳戶數偏高的銀行，黃天牧答詢時提到，金管會有專案列管，定期檢視、要求銀行改進。

莊琇媛會後受訪時補充，金管會曾約談或要求注意改善的銀行約有5家，以中信銀為例，先前曾因辦理客戶調高網銀轉帳及ATM提領日限額作業有缺失遭金管會裁罰，中信銀後續有提改善計畫給金管會，金管會後續並有定期追蹤銀行改善情形。（編輯：林興盟）1130325