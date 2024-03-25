防一頁式詐騙廣告盜刷 金管會要銀行秉持3原則

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（中央社記者謝方娪台北25日電）一頁式詐騙廣告盜刷頻傳，消費者以為自己在買麥當勞，不料實際上正被詐團複製信用卡資料去買名牌包。金管會要銀行執行3大原則，包括銀行應站在協助客戶立場，盡量協助申請爭議款。

金管會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會，針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形及成效進行專題報告，並備質詢。民進黨立委郭國文關注，他曾接獲個案投訴，民眾已告知銀行遭到詐騙，但因民眾輸入OTP密碼，銀行依然將款項轉出。

郭國文質疑，是銀行堅持OTP認定較重要，還是存款戶本人主張較重要；黃天牧答詢時表示，3大國際卡組織以OTP作為確認身分工具，換言之，OTP是確定交易是否完成的重要指標，若已經輸入OTP，即是確認交易完成了。

黃天牧也提到，金管會已請銀行公會將OTP重要性納入「防範信用卡網路盜刷懶人包電子書」內容，並請發卡機構加強宣導。

金管會銀行局長莊琇媛會中休息時間接受媒體聯訪時表示，金管會2023年12月找國際卡組織及大型發卡行開會討論，國際卡組織有規定，若持卡人本身有參與交易，較無法主張爭議款，若消費者自己輸入OTP，視同參與交易，無法等同一般卡片盜刷。

莊琇媛指出，金管會當場有表達，此規則對詐騙被害人不公平，以假麥當勞廣告為例，消費者以為自己在刷卡買麥當勞，沒想到信用卡資訊被複製到其他購物網站刷LV包，此情形不應視為消費者有參與交易。

不過，莊琇媛提到，因一頁式廣告詐騙常涉及境外交易，牽涉境外銀行、境外收單機構及境外特店，相關機構遵循的是國際卡組織規定，並非金管會可控管範圍，後來經過討論，金管會請銀行遵守3大原則。

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第1，銀行應站在協助客戶立場，盡量幫客戶申請爭議款；其次，銀行OTP簡訊內容應清楚表達目的，例如為綁卡或消費，若是消費，簡訊內容應包括刷卡金額及中文幣別，並對消費者加強宣導OTP重要性。

第3，不同消費者行為模式不同，當出現交易時，銀行應判別該筆交易是否符合客戶平常消費模式，若顯不符合，應不要傳送OTP簡訊或給予刷卡授權，而是請客戶與銀行聯繫，判斷是否為消費者本人要進行的交易。（編輯：翟思嘉）1130325