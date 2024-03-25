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信用卡金融卡掛失程序耗時 金管會研議成立單一窗口可行性

2024/3/25 19:27（3/25 19:45 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者謝方娪台北25日電）刷卡消費日漸普及，但若弄丟錢包，民眾必須一一向各家銀行辦理掛失，為擴大金融便利性，立委建議金管會應研議成立單一掛失窗口，金管會允諾請銀行公會研議可行性，並在1個月內提交書面報告。

金管會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會，針對「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算執行情形及成效進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委伍麗華質詢時提出，掛失信用卡是要和盜刷搶時間，若民眾遺失錢包，裡面有各式各樣卡片，但實務上銀行客服電話很難打，要半小時、40分鐘甚至1小時不等，希望金管會思考便利金融可能性，建立一站式信用卡及金融卡掛失機制。

立法院財委會今天臨時提案通過，要求金管會請銀行公會研議成立單一掛失窗口，提供民眾便捷金融服務可行性，以降低盜刷風險，並要金管會於1個月內提出書面報告。

金管會銀行局長莊琇媛於財委會後接受媒體聯訪，她表示，若能建立一站式掛失窗口，整合各銀行加入，確實可達便民效益，但主要涉及技術面問題，包括一站式的「站」要設在哪個單位、以什麼模式建立系統，如何確認客戶身分等，都必須請銀行公會仔細研議可行性。

莊琇媛舉例，客戶持有不同信用卡，是和不同銀行間各自的契約關係，是否可透過一站式窗口表達掛失，必須再研究；現行各銀行均有和聯卡中心連線，若要成立一站式窗口，要另成立子系統或什麼模式，技術上也要考量；最關鍵是如何確認辦理掛失的客戶，確實是持卡人本人。

莊琇媛指出，掛失為緊急事項，金管會已要求銀行，必須在網站或App有個項目連結，可讓客戶點入辦理掛失，以信用卡為例，在持卡人辦理掛失後，回溯前24小時期間若遭盜刷，持卡人不必負擔損失。（編輯：楊凱翔）1130325

#立法院財政委員會
#金管會
#黃天牧
#莊琇媛
#銀行公會
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