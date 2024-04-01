新光金擬現增挹注新壽 黃天牧：增資正面但仍難達標

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（中央社記者謝方娪台北1日電）為強化新壽資本，新光金29日召開董事會通過將辦理普通股現金增資發行16.7億股，預計籌資新台幣125億元注資新壽。金管會主委黃天牧今天表示，有增資是正面，但增資額度目前看來無法促成新壽6月底資本適足率達標。

2023年底保險業經會計師查核的資本適足率（RBC）及淨值比今年3月底全數出爐，其中，新光金子公司新光人壽2023年底RBC降至176.37%，不僅低於法定門檻200%，也較2023年6月底的184.38%來得更低，續處資本不足階段。

為強化新壽資本，新光金除了先以其餘子公司盈餘上繳轉增資新壽新台幣70億元外，29日董事會進一步通過將辦理普通股現金增資發行16.7億股，預計籌資125億元進而注資新壽。另新壽並規劃再發次債籌資80億元。

國民黨立委李彥秀今天在立法院財政委員會質詢時關注，黃天牧對新光金29日董事會決議是否滿意，黃天牧答詢時表示，當然有增資是正面的事，但增資額度目前看來並不能促成新壽今年6月底資本適足率達到合規的200%門檻。

李彥秀進一步追問，金管會後續有何監理工具，黃天牧表示，金管會尚未收到新光金董事會紀錄，但先前金管會已請新光金及新壽董事長陳述意見，後續將依法辦理。

民進黨立委李坤城同樣關注新壽資本不足，黃天牧答覆，先前已多次約談新光經營團隊，目前新光金規劃強化新壽資本作法，包括其餘子公司上繳盈餘轉增資新壽及金控發行普通股現金增資。

黃天牧說，他認為主要股東應承擔維護保戶權益的重要責任及義務，應優先展現承諾。（編輯：潘羿菁）1130401