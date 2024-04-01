金管會主張當沖降稅延長5年 財長：尚在研議

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（中央社記者張璦、謝方娪台北1日電）當沖降稅優惠今年底屆期，金管會向財政部提出延長5年建議方案，財政部長莊翠雲今天表示，對於此方案，財政部尚在研議中，後續仍須檢視相關延長理由，也得經過複評等程序，並合乎納保法等規定。

中央社日前獨家報導金管會證期局長張振山主持當沖降稅延長公聽會，對於券商公會呼籲當沖降稅常態化，金管會評估租稅優惠常態化違反納稅者權利保護法規定，經討論後，決定向財政部提出延長5年建議案。

立法院財政委員會今天邀請莊翠雲、金管會主委黃天牧、內政部、國發會，針對「如何積極推動金融業投注國內公共建設並達成社宅百萬戶政策目標」，進行專題報告並備質詢。

國民黨立委李彥秀關切，當沖證交稅稅率減半優惠將於今年12月31日到期，對於當沖降稅延長年限，金管會與財政部是否有討論。

黃天牧表示，券商希望當沖降稅優惠常態化，金管會認為不太可能、應提出一定期間與財政部討論，因此提出5年建議方案，金管會循程序，前一段時間有提稅式支出報告給財政部，公聽會亦是循程序召開。

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莊翠雲接受媒體聯訪時表示，對於金管會提出的當沖降稅延長5年建議方案，財政部尚在研議中，後續仍須檢視相關延長理由，也得經過複評等程序，並合乎納保法等規定。

此外，財政部先前指出，目前看來當沖降稅對成交量增加有幫助，具有活絡證券市場功能，但對價的穩定性，可能有一些影響；價量兩者都很重要，因此價穩定、量活絡之間必須權衡考量。（編輯：潘羿菁）1130401