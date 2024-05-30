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新光金合併議題 彭金隆：不評論和增資不會混為一談

2024/5/30 22:32
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（中央社記者謝方娪台北30日電）為解決經營困境，新光金與台新金重啟合併評估，對於新光金現在是否為適合談合併時機，金管會主委彭金隆今天表示，不評論個案，但合併和增資不會混為一談，過去該負擔的責任還是要繼續。

新光金子公司新光人壽資本不足，且對金管會許下的3年各現金增資新台幣70億元承諾延遲，遭金管會頻頻催促強化資本。在新光金兩派股東相爭、2023年6月經營權易主後，時任金管會主委黃天牧曾直言，新光金當務之急是新壽增資，不認為現階段是談論合併適當時機。

彭金隆今天赴立法院財政委員會專題報告並備質詢，他在會後接受媒體聯訪時，被問及對金控整併觀點，他表示，對於所有還沒有成形到金管會的案子，他都不會評論。

彭金隆表示，現行金控法第18條已有在制度面設計合併機制，過去也有金金併成功案例，至於他是否支持或鼓勵金金併，要看個案才知道是否能評論。

彭金隆指出，他在答詢立委時提到，金控合併為物理效應，無法立刻改善新壽體質，意思是指新壽原先的資金缺口，並不會因合併而突然消失，無論任何金控為新壽的股東，依法都要承擔法定增資責任。

媒體詢問，前主委黃天牧曾表態過，新光金替新壽增資應是首要之務，不認為當時是談論合併適當時機，彭金隆認為新光金現在是否已是適合談合併的時機。

彭金隆強調，他不評論，這是個案的事情，但合併與增資，兩者不會混為一談，該負擔的責任還是要繼續。（編輯：張均懋）1130530

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