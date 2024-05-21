防大股東不當干政 彭金隆接棒推進金控法銀行法修正

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（中央社記者謝方娪台北21日電）為處理金控影子董事亂象，前金管會主委黃天牧推動金控法及銀行法修正，但未能於任內正式完成修法程序。新金管會主委彭金隆20日上任，於今天送交財委會的書面報告揭露，金管會將持續推動金控法及銀行法修正，強化公司治理。

為防堵金融大股東在公司未有負責人職務、手卻伸太長，前金管會主委黃天牧推動金控法及銀行法修正，要讓金管會對不當干政的大股東不再束手無策，修正草案目前尚在行政院待審，成黃天牧卸任前未能完成的重大政策。

新任金管會主委彭金隆20日就任，22日將赴立法院財委會進行業務報告，彭金隆未來重要施政方向也在今天送交財委會的書面報告首度曝光。彭金隆於書面報告指出，為健全市場行為與公司治理，金管會已擬具金控法及銀行法修正草案並報送行政院審查，將增訂股權透明化及管理措施、對金融機構有控制能力者的監理手段，並完備對負責人究責制度。

面對虛幣產業興起，行政院2023年3月指定金管會作為具金融投資或支付性質的虛擬資產主管機關，彭金隆在書面報告中表示，為強化洗錢防制與市場交易秩序，分階段納管虛擬資產平台與交易業務，金管會正評估研訂虛擬資產專法，將參酌今年底委外研究報告建議，續行評估是否訂定專法。

截至2023年底止，金管會已將2004年7月1日成立前近9000則函令全部完成檢討，整併及下架逾8500則法令，占比96.5%，有效減輕業者遵法負擔。為因應金融市場發展環境所需、提升台灣國際金融競爭力，彭金隆允諾，未來針對各項金融監理法令將推動常態化檢討機制，邀金融業者及學者專家參與法規檢視與評估，進行法規檢討與調適，讓監理法令與時俱進。

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對於總統賴清德期許台灣成就亞洲永續金融典範，彭金隆於書面報告亦提及，為引導金融業資金投入綠色及永續發展領域，金管會將了解利害關係人推動永續、淨零過程的挑戰及待協助之處，研擬「永續轉型金融行動方案」，預計第3季正式發布，以支持企業邁向淨零轉型。

在金管會今天送交財委會的書面報告中，彭金隆首度對外揭露未來6大重要施政面向及細項推動措施，其中首重強化資本韌性與風險監理，其次是健全市場行為與公司治理，第3是落實普惠金融與消費權益保護，第4為促進金融市場發展，第5為加速金融與科技創新，第6是強化永續金融。（編輯：張均懋）1130521