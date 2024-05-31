本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
新光人壽增資
新聞專題
新光人壽增資1/40
首頁 / 產經

欲併購新光金？中信金：至今雙方團隊無正式接觸

2024/5/31 16:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北31日電）日前傳出，新光金大股東吳東進找上中信金欲談併購新光金，中信金總經理陳佳文今天首度對外表示，截止目前雙方管理團隊沒有正式接觸，不過併購永遠是選項，中信金最理想併購對象是「一個又好又大的銀行」，藉此壯大規模。

中信金今天召開2024年第1季法說會，陳佳文表示，旗下中信銀是台灣最大銀行，但存放部位市占率只有8%，藉由併購可以擴大中信規模和客戶群，此外，考量中信銀分行家數不太夠，很多金融服務與複雜交易很難用線上完成，仍須依靠實體分行。

陳佳文進一步說明，證券與壽險如果有能互補、增加營運規模或效率且價格合理的標的，也不排除併購，中信金的綜合企畫部每年都有很多案件評估併購。

不過他坦言，併購的複雜度很高，除了財務評估，還要有緣分，理論和實際有很大的差異。（編輯：潘羿菁）1130531

陳佳文
大股東辜仲諒重掌中信金？ 總經理：沒接到訊息中信金去年賺560億創高 陳佳文：估股利1.25元往上加
吳東進
新光合併選項不只台新金 吳東進探詢其他買家金控超級股東會6月登場 新新併成市場話題
新光人壽增資
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股跌190.26點
172.30.142.47
更多編輯台推薦新聞：