欲併購新光金？中信金：至今雙方團隊無正式接觸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北31日電）日前傳出，新光金大股東吳東進找上中信金欲談併購新光金，中信金總經理陳佳文今天首度對外表示，截止目前雙方管理團隊沒有正式接觸，不過併購永遠是選項，中信金最理想併購對象是「一個又好又大的銀行」，藉此壯大規模。

中信金今天召開2024年第1季法說會，陳佳文表示，旗下中信銀是台灣最大銀行，但存放部位市占率只有8%，藉由併購可以擴大中信規模和客戶群，此外，考量中信銀分行家數不太夠，很多金融服務與複雜交易很難用線上完成，仍須依靠實體分行。

陳佳文進一步說明，證券與壽險如果有能互補、增加營運規模或效率且價格合理的標的，也不排除併購，中信金的綜合企畫部每年都有很多案件評估併購。

不過他坦言，併購的複雜度很高，除了財務評估，還要有緣分，理論和實際有很大的差異。（編輯：潘羿菁）1130531