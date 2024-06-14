吳東進遭檢調約談 吳東亮遺憾：盡力給予必要關心

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（中央社記者謝方娪台北14日電）新光人壽經營新板傑仕堡疑涉不法，檢調近日約談前新壽董事長吳東進等17名被告，震撼市場。台新金董事長吳東亮今天表示，「很遺憾發生這種事情」，身為家人，會盡力給予必要關心及支持。

新光金旗下新壽經營新板傑仕堡疑涉不法，檢調11日搜索新壽等地並依保險法特別背信罪約談吳東進等17名被告。因新光金正辦理現金增資且原先吳東進有意洽詢市場上除了台新金外潛在買家，金融市場高度關注後續影響。

台新金今天舉行股東常會，有股東詢問，吳東進遭檢調約談，市場上傳言可能會加速與台新金洽談合併進程，台新金對此看法為何，以及作為吳東進家人，吳東亮是否給予關心或協助。

吳東亮表示，「很遺憾發生這種事情」，但依法令規定，他對個案不能評論，根據媒體報導，檢調搜索事件起因是金管會金檢後移送資料，和台新金無關，詳情不是很清楚，此事屬於其他金控進入司法調查的案件，他個人不方便評論。

不過，吳東亮指出，身為家人，給予必要關心及支持是應該的事，他會盡力去做。（編輯：潘羿菁）1130614