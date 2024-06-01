王美花卸任後首亮相 6/14轉戰台新金接獨董

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（中央社記者謝方娪台北1日電）台新銀行文化藝術基金會今天舉行台新藝術獎頒獎典禮，前經濟部長王美花受邀出席，為5月20日卸任後首度公開亮相，但低調謝絕媒體採訪。王美花已在台新金董事會通過提名的下一屆獨董候選人名單中，預計股東會後將轉任台新金獨董。

台新銀行文化藝術基金會今天下午於台新金控大樓舉行第22屆台新藝術獎頒獎典禮，除了台新金董事長吳東亮及台新藝術基金會董事長鄭家鐘出席外，5月20日剛卸下經濟部長身分的王美花首度現身台新金活動，並與吳東亮合影，引起矚目，但兩人今天均低調謝絕媒體採訪。

台新金已在5月2日董事會通過第9屆董事候選人名單，因現任獨董林義夫任期已屆滿3屆，依規定無法再連任，董事會提名王美花擔任下屆獨董候選人，預計將於6月14日股東會投票通過後就任。

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台新金股東會改選將選7席董事，根據台新金公告，董事候選人包括吳東亮、吳澄清、郭瑞嵩及王自展，獨董候選人包括張敏玉、管國霖及王美花，除了王美花外，其餘董事及獨董候選人名單均與現任名單相同。

延攬卸任經長擔任公司獨董為台新金慣例，例如前經長王志剛、林義夫等，考量經濟部出身人選對各產業都有相當掌握度，加上國際趨勢看重董事會女性比例，吳東亮先前積極接觸王美花，爭取王美花加入台新金任下屆獨董，協助台新金更強化公司治理。（編輯：林興盟）1130601