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中信金總經理：台股屢創高 今年獲利有機會超越去年

2024/6/14 13:19
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（中央社記者羅元駿台北14日電）中信金今天舉行股東常會，總經理陳佳文表示，預期美國聯準會（Fed）下半年有機會降息，兩岸雖緊張，但資金持續流入，台股屢創新高，且新台幣維持穩定水準，中信金今年獲利有機會超越去年全年，續寫新高。

至於併購議題，陳佳文強調，台灣金融業非常成熟穩定，自然成長幅度有限，透過併購成長是選項之一。中信金希望併到又大又好的銀行，但可遇不可求，而保險、證券如果對規模或營運效益有互補且價格合理，都不排斥併購，至於「坊間傳言，不予評論。」

中信金今天舉行113年股東常會，包括承認112年度財報及盈餘分配案，會中通過每股配發1.8元現金股利。

陳佳文指出，中信金112年稅後純益達新台幣561億元、年增79%，股東權益報酬率（ROE）為14.6%，在金控同業中排名第一。

陳佳文表示，112年利率維持在高檔，走過111年防疫保單的影響，台灣金融業普遍取得不錯成績，而中信金表現相當亮麗，核心業務銀行穩健成長，保險、證券、投信等子公司也都有不錯表現。

其中，中信銀去年稅後純益達413億元，創下歷史新高，除了核心業務財富管理外，在台灣的房貸、信貸業務也持續成長；此外，銀行去年海外業務表現相當亮眼，稅前盈餘來到195億元，占銀行獲利37%，尤其在大中華及東南亞地區，受惠供應鏈移轉、地緣政治影響下，挹注海外分行獲利。

展望今年，陳佳文認為，美國聯準會（Fed）降息比預期慢，即使在高利大環境下，資金持續流入台灣，台股漲破22000點，而且屢創新高，金控獲利仍穩定。

陳佳文進一步表示，銀行獲利穩定成長、保險也掌握時機獲利了結，今年前5月中信金獲利稅後312億元，ROE達17%以上、每股盈餘（EPS）為1.6元，樂看今年獲利有機會超越去年全年，再創新高。

陳佳文表示，台灣人壽今年第1季表現好，第2季受利率影響大，未來重要工作是接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號公報）及ICS（保險資本標準）；今年台股成交量動輒破4、5千億元，帶動子公司證券、投信有不錯成長。（編輯：林淑媛）1130614

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