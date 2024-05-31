中信金陳佳文：審慎樂觀看待今年獲利續創新高

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（中央社記者羅元駿台北31日電）中信金今天公布今年首季稅後淨利為新台幣209.2億元，年增逾6成，主要受惠銀行營運穩健與壽險獲利回升，展望今年獲利是否能拚雙位數成長，中信金總經理陳佳文表示，審慎樂觀，期盼獲利續寫新高。

中信金2024年第1季法人說明會由總經理陳佳文、幕僚長暨發言人高麗雪及財務長暨代理發言人徐旻傾共同主持。今年第1季稅後盈餘為新台幣209.2億元，年增61%，稅後股東權益報酬率（ROE）為19.65%，每股稅後盈餘（EPS）為1.07元。

陳佳文說明，中信金及子公司中信銀首季獲利皆較去年同期成長，子公司台壽亦受惠於新台幣貶值及資本市場熱絡影響，獲利大幅回升，金控整體獲利年增61%。

中信金說明，核心子公司中信銀首季合併稅後盈餘達121.1億元，季增26%、年成長7%。除了存放款持續擴大，財富管理業務動能強勁、法人金融及信用卡業務皆穩健成長，加上第1季年節效應帶動彩券銷售，推動整體手續費收入上升；此外，金融商品操作得宜，促使交易收入增加。銀行首季合併逾期放款比率為0.54%，逾期放款覆蓋率為298%，資產品質穩健。

台壽投資部分，2024年第1季因美元升值，避險成本壓力減緩，另受惠於資本市場熱絡，股債處分收益較佳，台壽首季稅後淨利為77億元，資本適足率（RBC）為305%。

中信金今年股東會擬決議每股發放1.8元，盈餘配發率約63.8%，創下歷史新高。陳佳文分析，主要是中信金去年獲利561億元創歷史新高，再來是其他特別盈餘公積和金融資產評價損失迴轉近400億元，未來會維持穩定的股利政策，樂看今年獲利可望再創歷史新高，明年再拚多一點股利給股東。

展望今年下半年，陳佳文指出，中信金第1季稅後純益為209億元，雖然不會每季都如同首季表現，但今年全年獲利是否維持雙位數成長，他認為有機會審慎樂觀看待。

陳佳文進一步說明，美國聯準會（FED）降息時程變慢，對銀行的利差有利，加上台灣經濟表現好、股市和房市亮麗成長，都讓中信銀下半年表現相對穩定。

至於台壽，第1季股票投資與台幣貶值都是有利因素，但台股攀升本益比來到23倍多，陳佳文認為，股票很難像第1季一樣，但仍伺機等待適當時候，尋找合理股價的股票繼續投資，而目前壽險投資仍以債券為主、占比約7成，股票則是滾動調節。

陳佳文補充，債券投資因為美元利率高檔，債券仍有評價損失；台壽淨保費收入的流出，所以投資策略注重「汰弱留強」換成長天期債券。

陳佳文強調，雖然淨保費流出，但現金流問題並不大，RBC超過300%以上，沒有發債籌資急迫性，後續將觀察經濟狀況以和內部業務規劃。（編輯：潘羿菁）1130531