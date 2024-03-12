大股東辜仲諒重掌中信金？ 總經理：沒接到訊息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北12日電）市場傳出中信慈善基金會董事長辜仲諒有意重掌中信金董事長職務，中信金總經理陳佳文今天表示，沒接到相關消息，很難多評論，中信有公司制度，不管人事更換，對業績影響不大。

中信金今天舉行2023年第4季法人說明會，由陳佳文、中信金幕僚長暨發言人高麗雪、財務長徐旻傾共同主持。

日前媒體報導，司法圈盛傳，辜仲諒近期聘請律師團研究重掌中信金的可行性。

陳佳文回應，「沒有接到辜仲諒回來訊息，理論上可能透過法人董事改派」，但沒相關通知很難多評論。中信金是有完整制度的公司，不管人事更換，獲利還是很穩定，外界不用太關注人事議題，對業績影響不大。

至於中信信用卡業務，外界關注國泰世華銀發出的CUBE卡逾600萬張卡，已超過中信銀的LINE Pay卡數，中信銀今年是否有新的發卡策略。

陳佳文表示，雙方發卡策略不同，國泰世華銀先前沒取得好市多、SOGO聯名卡後，國泰世華銀轉向自行發卡，國泰世華銀目前流通卡數720萬張卡，CUBE卡達600萬張卡，未來3年可能所有卡都是集中在CUBE卡。

陳佳文強調，中信銀目前流通卡數910多萬張卡，卡數領先同業很多，沒必要特別衝刺發卡量。目前最大規模的LINE Pay卡達500多萬張，策略上是經營場景金融、並非集中在一張卡上，持續跟優質團體發行聯名卡，像是交通加油需求的中油卡、買車有和泰卡、買機票有中華航空卡等。

陳佳文指出，有媒體提到中信銀信用卡今年1月奪下四冠王，包括單月發卡、流通卡、有效卡、簽帳金額等都是冠軍，但其實最在意的只有手續費收入。長期只要「一冠王」就好，即手續費收入持續領先，提升信用卡手續費收入與用戶滿意度才是關鍵。

媒體也關注中信日本東京之星熊本事務所去年底正式開幕後，隨著台積電熊本廠今年2月正式開幕，營運狀況為何。陳佳文表示，東京之星去年獲利約新台幣19億元，較2022年成長主因並非熊本，關鍵還是疫情後業務恢復正常、資產品質改善所致。

陳佳文說，台積電熊本設廠對金融業確實是很好的機會，不過，台積電在熊本目前只有一個廠，預期後續隨著台積電在熊本設立更多廠後，對供應鏈來說，到熊本設廠才會更符合經濟效益。中信持續掌握機會，觀察不只台積電供應鏈，包括不動產開發商、個人投資者都對熊本房地產有興趣，也有推展不少房貸業務，但目前熊本業務對東京之星的貢獻還很小，拉長時間來看的確是機會。

至於金管會規劃修正法規，開放保險業透過設立特殊目的公司（SPV）在海外發債籌資，外界關注台灣人壽是否也規劃設SPV。

陳佳文表示，台灣人壽資本適足率目前很充足，短期不考慮設SPV，未來若需充實資本，海外設SPV是可考慮方向之一。（編輯：潘羿菁）1130312