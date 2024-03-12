中信金去年賺560億創高 陳佳文：估股利1.25元往上加

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（中央社記者蘇思云台北12日電）中信金總經理陳佳文今天表示，金控去年全年稅後盈餘新台幣560.81億元，創下歷史新高，股利政策強調穩定性，若參考歷年獲利發放狀況，今年股利理論上是每股配息1.25元往上加。

中信金今天下午舉行2023年第4季法人說明會，由陳佳文、中信金幕僚長暨發言人高麗雪、財務長徐旻傾共同主持。

陳佳文表示，去年第4季對保險來說是比較辛苦的1季，多數保險公司都呈虧損，主要原因包括新台幣呈現升值，導致匯兌損失龐大，加上第4季已過了股息發放高峰期，台灣人壽去年第4季虧損21億元，連帶使金控去年第4季獲利僅75億元，較第3季大幅減少。

不過陳佳文也強調，金控去年全年稅後獲利達560.81億元、創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）為2.82元，可謂很亮麗的一年。分析獲利結構，銀行、保險占金控獲利比例各為74%與21%，其餘5%來自證券、創投、投信、彩券等，中信金屬於銀行為主的金控，盈餘穩定度應較壽險為主的金控來得好。

銀行去年全年獲利413億元，同步創下歷史新高。陳佳文提到海外分行加上子行（不含國際金融業務分行）獲利創下歷史新高、獲利占銀行獲利比例達37%，可說是長期耕耘結果，依貢獻度排序，首要為大中華區（44%），再來是東南亞地區（31%），其次為北美跟日本等地。

外界關注今年股利政策，陳佳文表示，金融業獲利不像科技業大爆衝，但好處就是比較穩定，不少人投資金融業的目的也是著眼於每年股息。中信金股利政策穩定，不希望好的時候發很多、不好的時候沒辦法發。金控獲利歷史次高為2021年度、隔年發放現金股利1.25元，去年獲利創新高，今年股利理論上是1.25元再往上加。

陳佳文指出，銀行、人壽都是資本密集行業，考量業務發展需求，今年會發多少現金股利，還要再詳細計算，並提到董事會做決定。

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展望今年營運目標，陳佳文表示，內部預估美國聯準會（Fed）今年第3季才會降息，降息幅度若不大，對銀行影響有限。銀行今年營運審慎樂觀，資本市場表現亮眼，帶動民眾股債投資需求，國際業務去年成長約3成，隨著廠商供應鏈移轉，預期大中華地區、東南亞、日本等地今年成長可期，銀行今年有望續創新高。

陳佳文說，保險業務先天上容易受到匯率影響，如果Fed第3季降息，美元利率往下，保險有望節省避險成本，不過，若美元趨貶、新台幣走揚，還是可能有匯損，不可預測性仍較大。（編輯：潘羿菁）1130312