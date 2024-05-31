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台股跌190.26點

2024/5/31 13:51
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（中央社台北31日電）台北股市今天開高走低，收盤跌190.26點，為21174.22點，跌幅0.89%，成交金額新台幣6649.40億元。

加權指數開盤為21400.83點，盤中最高21539.03點，最低21174.22點；不含金融股指數18506.27點，跌210.58點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.37%、食品股漲2.84%、塑化股漲0.80%、紡織股漲1.54%、機電股跌1.59%、造紙股漲0.75%、營建股漲3.13%、金融股漲1.14%。

委買張數2376萬4078張，委賣張數1631萬5848張，成交張數1175萬1636張。

收盤時上漲596家，下跌370家，持平70家。

成交量前5名個股為新光金、陽明、力積電、元大台灣50反1、鴻準。

漲幅前5名個股為迎廣、時碩工業、益登、穎漢、視陽。

跌幅前5名個股為永道-KY、元禎、萬海、陽明、緯穎。1130531

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