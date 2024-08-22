新新併若成台新金為存續公司 新光金員工全數留用
（中央社記者謝方娪、蘇思云台北22日電）萬眾矚目的雙新併邁出重大一步，台新金及新光金今天傍晚分別召開董事會通過換股合併，新光金副總經理林宜靜晚間於證交所表示，合併後可望成為更具實力的泛新光金融集團，新光金經理人及員工將全數留用。
台新金及新光金今天傍晚分別召開董事會決議通過換股合併，並在晚間赴證交所召開重大訊息記者會。
林宜靜表示，此次新光金與台新金合併後，將成為台灣金融史上第2樁金金併，也因為是合意對等合併，可望為股東、客戶及員工創造3贏結果，從股東方面而言，此合併案為100%換股合併，新光金股東可永續分享合併後經營成長利益，合併後公司3大引擎，包括人壽、銀行及證券，資產規模、市占率及業務互補綜效將顯著提升。
林宜靜指出，新光金核心業務在保險，台新金核心業務在銀行，雙方經由合併啟動銀行保險通路及優質保險雙引擎，可同步壯大銀行財富管理並提升整體壽險市占率，且雙方銀行客戶重疊性低，在不同客群各有優勢。
至於證券子公司，林宜靜提到，除了承銷業務具互補性，經紀及自營亦可進一步產生規模效應，合併後可發揮營運綜效，擴大整體規模及效益，業務組合及收入來源將更均衡，可優化獲利結構及穩定度，提升整體股東報酬並厚實資本，增加風險抵禦能力。
就客戶方面來看，林宜靜表示，合併後結合集團資源及交叉銷售，可提升雙方人壽、銀行及證券客戶服務深廣度，並提供客戶更多元金融商品及服務，合併後國內外營運據點也會大幅增加，可提供客戶更便捷服務，同時更能拓展大型跨國國際機會，協助台灣企業拓展國際業務，並支持國外客戶在台灣的投資及業務成長。
員工方面，林宜靜宣布，合併後新光金經理人及員工將全數留用，確保員工穩定性，經營規模擴大後，將可提供員工更寬廣多元職涯發展。
林宜靜進一步表示，此合併案激化雙方各自顯著優勢，並透過協同合作發揮綜效，成為更具實力的泛新光金融集團，進而提升台灣金融業國際競爭力，帶動台灣金融產業正向發展。（編輯：潘羿菁）1130822
- 新新併若成台新金為存續公司 新光金員工全數留用2024/08/22 21:44
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