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新新併宣布啟動 每1股新光金普通股換0.6022台新金
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新新併完成將更名台新新光金控 10/9召開股東臨時會

2024/8/22 21:16（8/22 21:24 更新）
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（中央社記者謝方娪、蘇思云台北22日電）台新金及新光金今天傍晚分別召開董事會決議通過換股合併，台新金財務長賴昭吟表示，「新新併自今天開始」，雙方將攜手合作共創未來，預計10月9日召開股東臨時會提請股東通過合併案。

台新金及新光金今天傍晚分別召開董事會決議通過換股合併，並在晚間赴證交所召開重大訊息記者會。賴昭吟宣布，台新金和新光金董事會今天通過合併計畫，「新新併自今天開始」，雙方將攜手合作共創未來。

她說明，台新金及新光金今天分別召開董事會決議通過以換股合併，台新金為存續公司，新光金為消滅公司，合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。

賴昭吟指出，合併案台新金將發行新股給新光金全體股東，取得新光金流通在外全部股權，台新金以每0.6022普通股換新光金1股普通股，每1股特別股換得新光金1股特別股。

賴昭吟表示，雙方董事會今天並通過將於10月9日召開股東臨時會提請股東通過合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。

她提到，雙方合併後總資產規模將晉升為台灣第4大金控公司，合併市值有望進入證交所上市公司市值排行前20名，厚實資本市場籌資能力。

她進一步表示，雙方業務互補、綜效顯著，合併後銀行、保險及證券規模及市占率將顯著提升，為客戶提供更多元、更豐富的產品選擇與服務體驗，進而成為政府所推動讓台灣成為「亞洲金融科技中心」及「亞洲資產管理中心」的一大助力。

賴昭吟指出，雙方公司長期重視員工權益，合併後將全數留用新光金經理人及員工，雙方管理層將協力帶領公司進入下一階段成長，共創公司榮景與股東價值。（編輯：潘羿菁）1130822

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