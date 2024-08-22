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新新併宣布啟動 每1股新光金普通股換0.6022台新金
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新新併宣布啟動 每1股新光金普通股換0.6022台新金

2024/8/22 20:51（8/22 21:27 更新）
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圖為台北市忠孝西路上的新光金控總部大樓。中央社記者王騰毅攝 113年8月22日
圖為台北市忠孝西路上的新光金控總部大樓。中央社記者王騰毅攝 113年8月22日
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（中央社記者謝方娪台北22日電）新光金與台新金今天傍晚分別召開董事會通過換股合併計畫，台新金與新光金晚間於證交所宣布，合併後以台新金為存續公司並將更名「台新新光金」，台新金將以每0.6022股普通股換新光金1股普通股，每1股特別股換新光金1股特別股。

根據今年首季財報，新光金資產規模達新台幣5.08兆元，台新金資產規模為3.2兆元，一旦順利合併，資產規模可望躍升至近8.29兆元，名列金控第4，緊咬資產規模逾8.37兆元、排名第3的中信金。

不過，在雙新併有重大進展之際，中信金亦閃電出手搶親，20日召開臨時董事會通過擬對新光金發動敵意併購，即公開收購新光金，讓雙新併是否能順利成就增添變數。新光金將花落誰家，後續主管機關金管會對2案准駁態度勢必成市場矚目焦點。（編輯：潘羿菁）1130822

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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