搶親新光金 許舒博：中信金並非半路殺出

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（中央社記者劉千綾台北22日電）台新金、新光金欲討論新新併，不過中信金突然宣布將公開收購新光金，外界解讀為搶親。台灣人壽副董事長許舒博今天表示，中信金應是被動的狀態，沒有半路殺出的問題，也希望整合台灣金融業量能、一起打國際盃，同時支持台商海外發展。

新光金與台新金今天分別召開董事會討論合併換股事宜，不過半路殺出中信金搶親，宣布將公開收購新光金，意外讓新新併增添變數，由於市場傳聞中信金擬提出更優惠條件，雙新董事會是否能通過換股合併案，備受關注。

許舒博今天出席第6屆品牌金舶獎頒獎典禮，媒體詢問關於新新併、中新併的看法，許舒博強調，他自己是中信金集團成員，不宜對併購案發表意見。

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不過針對中信金20日臨時董事會通過公開收購新光金一事，許舒博表示，「事出必有因」，中信金應該是被動的狀態下進入這個市場，沒有半路殺出的問題。

對於金融業整併議題，他表示，可以整合台灣金融業量能、一起打國際盃，尤其隨著台商全球布局，也需要台灣金融機構在背後支撐，若台灣的金融機構可以整併，不僅可創造更大的市場，也可做台商海外發展的後盾。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130822