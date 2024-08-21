台新、新光金董事會22日召開 聚焦新新併是否添變數

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（中央社記者羅元駿台北21日電）新光金與台新金將於22日分別召開董事會討論合併換股事宜，不過半路殺出中信金「搶親」，宣布將公開收購新光金，意外讓新新併增添變數，由於市場傳聞中信金擬提出更優惠條件，22日雙新董事會是否能通過換股合併案，備受關注。

回顧今年重啟的新新併，新光金董事會早在今年4月26通過重啟與台新金合併可行性評估，隨著新光金增資新壽陸續到位，加上大環境改變，新光金與台新金上週發出22日召開董事會開會通知，新新併看似邁入新進展。未料20日下午，中信金董事會通過向金管會申請投資新光金，被視為半路搶親。

明天即將召開的新光金董事會，討論內容包含與台新金的換股比例，市場傳聞換股比例為1股新光金換0.510股至0.565股台新金，不過目前也傳出，中信金將提出更優惠條件，勢必影響新光金股東態度，進而左右新新併後續發展。

不過，併購尚未啟動股價已先反應，新光金連續5個交易日上漲，近2天漲勢尤強，今天大漲5.51%，收盤價為12.45元，創下6年多新高，台新金股價上漲0.27%，至於中信金則下跌3.71%。

外界推估，若最後由新新併出線，新光金與台新金合併，將成為國內第4大金控，若與中信金合併，合計資產規模將一舉超越富邦金和國泰金，成為國內金控龍頭。（編輯：楊凱翔）1130821