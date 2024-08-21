台新金、新光金將公布重大訊息 22日暫停交易

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（中央社記者羅元駿台北21日電）新新併話題熱，新光金與台新金將於22日分別召開董事會討論合併換股事宜，證交所公告，因台新金和新光金有重大訊息待公布，明天起2家金控普通股暫停交易。

證交所今天發布新聞稿指出，台新金及新光金因有重大訊息待公布，公告2家金控上市普通股明天起暫停交易，以其為標的的認購（售）權證及特別股亦同時暫停交易，台新金及新光金將於重大訊息公布後，再申請恢復交易。（編輯：楊凱翔）1130821